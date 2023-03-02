美國政府於美東時間3月1日就「AGM-88B、AIM-120C」等2型飛彈，金額6億1,900萬美元對臺軍售案進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。據了解，這兩項軍售案中，AGM-88B高速反幅射飛彈是大陸最忌諱的飛彈，外界曾質疑，B構型是否為舊型彈種?據了解，這批飛彈是改良型的AGM-88B HCSM，我方目前構改過的F-16V戰機可立即掛彈操作。

去年12月立院國防委員會進行質詢時，立委詢問國防部，我向美採購的AGM-88高速反輻射飛彈是否為新型的E型？射程是否是150公里？李世強證實，空軍向美採購的AGM-88高速反輻射飛彈已抵台，但不方便說明，只透露該型飛彈是有經過改良的型號，比美軍現役的好一點。

據了解，負責生產的雷神公司，在2018年已將超過1000枚AGM-88B翻新升級到AGM-88B HCSM的性能，等同提升到F構型。應證了空軍表示此型飛彈是改良型號。

我方目前已陸續完成的F-16V構改戰機，未來將可直接擁有此型反幅射飛彈掛載作戰能力，大幅提我方攻擊戰力。

國防部指出，本次美方同意供售之2型飛彈，均為空軍已完備作戰能力之彈種，並針對部分功能強化升級，除可有效捍衛領空應對共軍威脅挑釁，亦彰顯我預囤作戰需求強化防衛韌性，備戰而不求戰、自助而後人助之自我防衛決心。