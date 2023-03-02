監委調查疫苗採購報告出爐，監察院僅要求行政院督促衛福部，未提糾正；對此，國民黨立委游毓蘭批評，監察院這份調查報告花了20個月超過法定期限，補交的報告還這麼掉漆，監察院根本是用拍蒼蠅、搔癢式的方式，她痛批，建議將這個養老的組織給廢掉。

眾所矚目的疫苗採購案，依照《監察院辦理調查案件注意事項》，屬於「特殊重大案件」，法定調查期限是1年，最長可以延長到1年半，該案在2021年6月18日立案，最晚應在今年1月18日提出報告，但監院提出的報告已經超過法定時間，竟還是以新聞稿的方式發布調查結果。

游毓蘭痛批，監察員報告花了20個月，超過法定期限延長再延長，所交出來的補交報告，居然還這麼掉漆，也難怪監察院聲音不斷。

她指出，過去2年她在司法法制委員會針對這些監察委員，要如何真正能夠讓人民看到他們的重要性，做了很多次的質詢，監察院當時備詢是祕書長，僅表示尊重各個監察委員的職責，但在憲法中或是法定明文都有明文規定，整個疫苗採購連檢調都已經有檢舉案，媒體、民間都已經議論紛紛，監察院只是用拍蒼蠅，甚至連拍蒼蠅都談不上的搔搔癢式的方式，建議他們檢討。

游毓蘭痛批，「給你們御史的彈劾權有任何存在的價值嗎？我要改變立場，贊成外界認為是養老院的組織給廢掉。」