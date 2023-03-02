以走讀新北為主的「知識湧泉兔」燈組移往北台首學泰山明志書院展出。（蔡雯如攝）

2023新北燈會吸引129萬餘人造訪，主燈「兔來運轉」以太空兔為主題，360度起飛超吸睛，雖然燈會已經落幕，但市府秉持永續發展概念，開放各單位認養燈組，所有燈組隨即被認領完畢，移展至11燈區，而「兔來運轉」也被移往五股夏綠地-心環原公園，搭配周邊燈飾，一樣壯觀，錯過燈會的民眾可前往一覽。

民政局長柯慶忠表示，今年新北燈會創造約2.6億元經濟效益，為了推動永續發展，除了日本燈組已被參展單位領回，其餘26組燈藝全數認養完畢，主燈兔來運轉也移至五股心環原公園，周邊另設有七彩霓虹步道，適合闔家觀賞。

柯慶忠指出，主燈「點亮五股心環原」展出時間即日起至今年4月23日止，亮燈時間為每日下午6時至9時30分。

另外，新北燈會熱門的「鳥居」燈組也被移往宛如日本「河津川」的三芝賞櫻秘境三生步道，三芝區公所將在3月中旬櫻花季，展開一連串的舞台表演、DIY手作及拔蘿蔔體驗、小農市集等活動，讓民眾悠閒賞燈。

適合打卡的「星星隧道光廊」燈組則被移往蘆洲區捷運公園；「開運好神兔」、「兔想事成」、「歡樂上上籤」等燈組也被移往雙溪火車站和牡丹火車站，將搭配6月荷花季時展出。

以走讀新北為主的「知識湧泉兔」則移往北台首學泰山明志書院；「貓咪村樂園」及「歡樂號自行車」陳展於瑞芳猴硐願景館；「兔兔泡湯趣」設於萬里大鵬足湯公園。其餘燈組在新莊區新莊、興化、龍鳳及頭前運動公園、新店碧潭風景區、汐止區公所廣場、深坑區兒童遊戲場等處也有展出。