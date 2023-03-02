住展雜誌企研室經理成采錡表示，平均成交組數成長幅度較來客組數小，是因為多數賞屋民眾「詢價不出價」，擺明態度等降價，但多數業者仍不願在成交單價上讓步，於是市面上越來越多建案推出包括簽約送家電、六位數獎金等「技術性讓利」方案，期待以此拉抬成交量。不過盤點近期北台灣銷售表現突出的建案，「相對低價」依然是讓消費者不再踱步觀望，決定出手購屋的最有利建案條件。

成采錡說，由於業者多集中火力銷售已進場建案，並對新案採取緩慢籌備、低調潛銷的「龜式推案法」，近一個月新公開建案仍不多。今年2月北台灣預售屋推案量僅約350億元，較1月減少近200億元，月減幅35.7％。2月北台灣完工釋出的新成屋戶數僅50多戶，且無單一案量達15億元以上的指標建案。

儘管新案延遲進場，2月線上待售的住宅建案數量，仍因建案銷售期拉長而增加，達1,117個。平均議價率則變化不大，較1月減少0.16個百分點，約10.75％，對應指標分數持平。風向球追蹤的指標案2月平均來客組數約24.1組/週，較1月(17.6組/週)增加6.5組/週，月增36.9％；平均成交組數約2.6組/週，較1月(2.2組/週)增加0.4組/週，月增18.2％。

大案領軍下，新北、桃園房市稍微回溫，市場表現優於去年底水準；228連假期間，總銷百億且處於強銷期的指標個案，單週來人量多能達50組。但幾家歡樂幾家愁，台北因高單、高總價產品的目標客群還在觀望，整體市況仍低迷。