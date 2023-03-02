此前路透社援引知情人士報導，特斯拉正在進行一項名為「Juniper」的計畫，將對其最暢銷的Model Y外觀和內裝進行改造，目標是2024年投入量產。

在數個小時冗長的網絡直播活動上，以馬斯克為首的特斯拉高層進行了許多面向的討論，從全球迎向可持續能源的白皮書，到公司在製造到服務方面的管理創新，都一一提出說明。

新上任的全球生產部門主管朱曉彤（Tom Zhu）表示，特斯拉的全球年產能達到200萬輛，而截至周三為止，特斯拉一共生產了400萬輛電動車。

他在提到特斯拉成功提升營運效率時表示：「我們用了12年時間達到第一個100萬輛，用了大約18個月達到第二個100萬輛，用了11個月達到第三個100萬輛，然後用不到7個月就達到第4個100萬輛」。他並表示，特斯拉計畫建造新的汽車與電池工廠，並將擴大現有工廠的年產量。

在回答特斯拉如何擴大在中國的市占版圖時，朱曉彤表示：「只要你能以負擔得起的價格提供具價值的產品，你就不必擔心需求。我們盡所能削減成本，並將這樣的價值傳給我們的客戶」。

馬斯克則表示，即使是微小的價格變化，也會對需求產生重大影響。

投資人原本預期馬斯克會發布一款平價小型電動車的製造計畫，以擴大其品牌的客層並強化競爭力，但截至會議尾聲，公司高層都未說明推出新車型的計畫，也未提到今年新的財務目標。

一名特斯拉高層表示下一代平台並不是單一的一輛車，但馬斯克拒絕對一張顯示有兩部隱沒車輛的幻燈片發表評論。

高層重申特斯拉的目標是到2030年每年生產2000萬輛電動車。財務長Zach Kirkhorn表示，如果要實現年產量提高到2000萬輛的長期目標，也就是目前全球產能的10倍，那麼公司需要投入的資金將是迄今總投資規模的6倍，約為1750億美元。

馬斯克證實，除了美國、德國和中國以外，特斯拉將在墨西哥北部新萊昂州蒙特雷市（Monterrey）打造一座超級工廠生產新一代電動車，未來也可能在該廠進行更多投資，包括部署電池生產線。

周三特斯拉股價下跌1.43%，收在202.77美元，盤後再跌5.66%，報191.30美元，跌破200美元關卡。與2021年11月飆破400美元創下的歷史高點相比，特斯拉股價已經腰斬，但今年以來已較去年封關時反彈漲逾60%。