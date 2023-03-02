新竹1名60歲吳姓男子日前健檢時發現右側腎臟，有1顆3公分的腎臟腫瘤，但平時無症狀不以為意，半年後發現腫瘤長至4公分，立即就醫才發現疑似是惡性腫瘤，吳男與醫師討論後，決定接受達文西機器手臂部分腎臟切除手術，所幸術後恢復良好。

吳男於健檢做腹部超音波時，意外發現右側腎臟有一顆3公分的腎臟腫瘤，但因平時沒有腰痛或血尿的症狀而不以為意，直到半年後經商返國追蹤，發現腫瘤長到4公分，立即到新竹台大分院新竹醫院泌尿科求診，電腦斷層攝影顯示才發現，疑似是惡性腫瘤。

新竹台大分院泌尿科醫師鄭詠庭表示，目前已知的腎臟細胞癌風險因子為抽菸、肥胖、高血壓及家庭遺傳等。腎臟細胞癌病理型態以透明細胞（clear cell）型最多，佔70-80％，其次為乳突（papillary）型，占10-15％。多數腎臟腫瘤可透過典型的影像特徵診斷惡性與否，少數需在術前透過切片取得病理組織診斷。

鄭詠庭指出，隨著健檢及醫療影像技術的普及，無症狀的腎臟腫瘤病人，時常因其他醫療原因被意外診斷，但仍有部分病人是在出現血尿、腰痛，或是腹部腫塊症狀時才就醫，此時疾病進展已到晚期，手術風險較高。

鄭詠庭說明，手術為腎臟腫瘤主要的治療選擇，會根據病人腫瘤的大小、位置或侵犯集尿系統與否，評估全腎切除或是部分腎切除。在狀況許可下，部分腎切除能保留病人殘餘腎功能，特別是對於僅存單側腎臟、慢性腎臟病，或雙側腎臟腫瘤的病人，也可以降低進入洗腎的機率。

然而，部分腎臟切除手術所需的縫合技巧更為精細，所幸隨著醫療科技的進步，達文西機器手臂輔助微創手術系統，具有靈活度極高的機器手腕，可針對腫瘤進行細膩的剝離及縫合，相較於傳統開腹手術，能大幅度減少病人住院天數及失血量，比起一般腹腔鏡手術，亦有降低術中腎臟缺血時間的優點。

鄭詠庭建議，民眾應定期接受健康檢查，在腎臟惡性腫瘤中，腎臟細胞癌就佔9成，若能早期發現並且早期治療，將有助於病人免於摘除整顆腎臟或面臨洗腎的風險。