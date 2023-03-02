保三總隊第一大隊今年初，於桃園市平鎮區偏僻鐵皮工廠，查獲機動性大型地下製菸廠。（警方提供）

破獲桃園大型地下製菸廠，查扣市值逾6千萬私劣菸及菸草。

新北市51歲沈男為首，產製私劣菸集團，藉各種管道分散進口劣質菸草，機動從事大規模產製私劣菸牟取不法利益。保三總隊第一大隊今年初於桃園市平鎮區偏僻鐵皮工廠，查獲機動性大型地下製菸廠，查扣私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，估算可製成76萬1857包私菸，市值約新台幣6500萬元外，並規避菸捐、健康捐等稅捐高達新台幣4283萬元，全案依違反菸酒管理法第45條移送桃園市政府財政局裁處。

警方指出，以沈嫌為首產製私劣菸集團，為規避走私查獲風險及高額稅捐，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草後，分別儲置於北中南隱密處所，並不定時機動從事大規模產製私劣菸；沈男要生產時再臨時僱用外勞當臨時工來協助，藉此降低被查獲等風險。

警方特別出動總隊拉不拉多緝菸犬「Sara」、「Tena」，循線在桃園市平鎮區隱密鐵皮工廠內破獲沈某的機動性大型地下製菸工廠。（警方提供）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

專案小組歷經數月綿密追查，於去年12月5日鎖定該集團動向後，於今年1月5日執行「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，會同桃園市政府財政局等單位，並特別出動總隊拉不拉多緝菸犬「Sara」、「Tena」，循線在桃園市平鎮區隱密鐵皮工廠內，破獲沈男的機動性大型地下製菸工廠。

保三總隊桃園破獲大型地下製菸廠，倉庫如從外觀和正常貨物一樣。（警方提供）

警方表示，專案小組於現場查扣私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，估算可製成76萬1857包私菸，市值新台幣6500萬元外，並規避菸捐、健康捐等稅捐高達新台幣4283萬元。警方並循線將沈男拘提到案，依違反菸酒管理法第45條移送桃園市政府財政局裁處新台幣1000萬元罰鍰。

沈某為首的製私劣菸集團，偽裝正常貨櫃載運菸草。（警方提供）

警方強調，因該集團所產製的私劣菸品未經政府檢驗把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，有危害民眾健康風險，所幸為專案小組於春節前攔截破獲。警方呼籲民眾勿購買來路不明或售價顯不合理的菸品，並可向警方及各縣市政府財政局（處）菸酒管理科提出檢舉，共同維護國人健康。

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