破獲桃園大型地下製菸廠，查扣市值逾6千萬私劣菸及菸草。

新北市51歲沈男為首，產製私劣菸集團，藉各種管道分散進口劣質菸草，機動從事大規模產製私劣菸牟取不法利益。保三總隊第一大隊今年初於桃園市平鎮區偏僻鐵皮工廠，查獲機動性大型地下製菸廠，查扣私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，估算可製成76萬1857包私菸，市值約新台幣6500萬元外，並規避菸捐、健康捐等稅捐高達新台幣4283萬元，全案依違反菸酒管理法第45條移送桃園市政府財政局裁處。
警方指出，以沈嫌為首產製私劣菸集團，為規避走私查獲風險及高額稅捐，藉各種管道分散進口濾嘴、捲菸紙及劣質菸草後，分別儲置於北中南隱密處所，並不定時機動從事大規模產製私劣菸；沈男要生產時再臨時僱用外勞當臨時工來協助，藉此降低被查獲等風險。
專案小組歷經數月綿密追查，於去年12月5日鎖定該集團動向後，於今年1月5日執行「全國同步查緝私劣菸酒專案」期間，會同桃園市政府財政局等單位，並特別出動總隊拉不拉多緝菸犬「Sara」、「Tena」，循線在桃園市平鎮區隱密鐵皮工廠內，破獲沈男的機動性大型地下製菸工廠。
警方表示，專案小組於現場查扣私劣紙捲菸成品192萬支及近萬公斤劣質菸草，估算可製成76萬1857包私菸，市值新台幣6500萬元外，並規避菸捐、健康捐等稅捐高達新台幣4283萬元。警方並循線將沈男拘提到案，依違反菸酒管理法第45條移送桃園市政府財政局裁處新台幣1000萬元罰鍰。
警方強調，因該集團所產製的私劣菸品未經政府檢驗把關，所含焦油、尼古丁及菸鹼等有害化學物質含量極易超標，有危害民眾健康風險，所幸為專案小組於春節前攔截破獲。警方呼籲民眾勿購買來路不明或售價顯不合理的菸品，並可向警方及各縣市政府財政局（處）菸酒管理科提出檢舉，共同維護國人健康。
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