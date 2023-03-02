由於近期通膨與勞動力數據仍處在高點，恐再次點燃聯準會激烈升息的企圖心，造成2月美股出現虧損，道瓊也殺至今年最低的水準。在此狀況下，美國銀行經濟學家警告，聯準會可能會升息到5.25%至5.5%的區間，以找到消費者需求的痛點，進而讓經濟數據趨於冷靜，這也代表股市恐會出現一波震盪。

美國商業雜誌Fortune報導，美銀經濟學家Aditya Bhave認為，聯準會需要繼續升息，甚至提高至5.25%至5.5%的區間，才有可能將通膨率降至2%左右，預計到9月利率可能會落在5.4%左右，但實際狀況可能更糟。

研究機構Sevens Report Research分析師Tom Essaye也持相同看法，他表示，「儘管金融政策已逐漸收緊，但整體經濟尚未出現明顯放緩的狀況，鑒於這些數據，市場認為聯準會持續升息是在預期內。」

此外，由於聯準會升息狀況未明，經濟前景仍有隱憂，美股2月表現相當疲弱，摩根士丹利首席分析師Mike Wilson就提醒，美股已經進入死亡區間，在面臨災難性結局之前，投資者快沒有時間挽救獲利了。

Mike Wilson甚至引述《聖母峰之死》（Into Thin Air）一書的內容，描述3個探險隊攀登聖母峰發生山難，創下單季最高死亡人數的事件，來形容目前股市的狀況。