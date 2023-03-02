美國在台協會（AIT）於1日宣佈，AIT主席莫健（James Moriarty）將於3月20日卸任，並將由羅森柏格（Laura Rosenberger）接任AIT主席一職。駐美代表處感謝莫健主席任內對台美關係的貢獻，也對羅森柏格將接任AIT主席表示歡迎。

AIT於2日宣布現任主席莫健將於3月20日退休，他在2016年接任AIT主席，積極與台灣接觸，定期訪問台灣，推進經濟、安全、貿易與教育議題。AIT感謝莫健在2016年至2023年間的卓越服務，並表彰美國與台灣的非官方關係在他任職期間有了重要的拓展。

AIT表示，在莫健退休之際，國務卿即建議理事會，莫健職缺由羅森柏格接任。未來她將參與美國對台灣的政策討論，代表美國政府來台訪問，以及在美國參加與台灣代表的會議。羅森柏格將把她將近20年在印太地區，包括台灣、中國、兩岸、以及廣泛的國家安全議題等深入且高階的經驗帶入美國在台協會。

羅森伯格是拜登的首席中國顧問，也是美國德國馬歇爾基金會（GMF）的高級研究員，擔任「保障民主聯盟」主任，長期從事外交政策制定工作，羅森伯格在美國國務院工作多年，曾在歐巴馬政府國安會任職，負責制定對中國、朝鮮半島政策，是時任副國務卿布林肯（Tony Blinken）的幕僚長，2016年美國總統大選時，羅森伯格是民主黨總統候選人希拉蕊團隊的外交政策顧問。

對於莫健將退休，駐美代表處指出，莫健主席自2016年上任以來，致力於拓展及深化台美在安全、經濟、貿易與教育等各領域的交流與合作；AIT對於莫健在任內對台美關係的鼎力支持表示感謝。

駐美代表處表示，羅森柏格是自白宮國安會中國及台灣事務主任轉任新職。羅森柏格在布林肯（Antony Blinken）擔任副國務卿時期為其幕僚長，曾歷任多項重要職務，嫻熟印太事務以及台美中相關議題，並與本處就各項台美要案保持密切良好的聯繫。

駐美代表處也期盼與羅森柏格持續密切合作，在既有堅實基礎上，持續強化台美夥伴關係。