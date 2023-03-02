大陸人力資源和社會保障部部長王曉萍2日在新聞發布會表示，城鎮就業規模顯著擴大，城鎮新增就業人數年均1300萬人；社保基金運行總體平穩，2022年三項社會保險基金收支規模13.7兆元（人民幣，下同）。

王曉萍指出，中央把就業擺在「六穩」、「六保」首位，就業優先政策持續強化，就業幫扶措施不斷加強，創業帶動就業倍增效應明顯，就業服務體系日益健全。城鎮就業規模顯著擴大，城鎮新增就業人數年均1300萬人。

此外，他表示，高校畢業生、農民工、就業困難人員等重點群體就業平穩，脫貧勞動力外出務工規模保持在3000萬人以上。就業結構不斷優化，城鄉就業格局發生歷史性轉變，城鎮就業人員占比超過六成，第三產業從業人員占比上升到48％。

王曉萍還稱，靈活就業和新就業形態規範發展，形成新的就業增長點。可以說，就業品質穩步提升，勞動者職業技能素質持續提高，勞動者收入穩步增長，勞動保障權益得到有效維護。

談及社會保障體系，王曉萍說，中央制定實施改革和完善基本養老保險制度總體方案，企業職工基本養老保險實現全國統籌，統一城鄉居民養老保險制度，機關事業單位和企業養老保險制度實現並軌，多層次、多支柱養老保險體系進一步健全。失業保險和工傷保險制度功能更加完善。深入實施全民參保計畫，基本養老、失業、工傷保險參保人數分別達到10.5億人、2.4億人、2.9億人。

他還指出，社保基金運行總體平穩，基金管理不斷加強，2022年三項社會保險基金收支規模13.7兆元人民幣，各項社會保險待遇按時足額發放。五級社保經辦管理服務網路基本形成，社會保障卡應用範圍持續拓展，管理服務規範化、標準化、資訊化水準顯著提升。

王曉萍說，以全覆蓋、保基本、多層次、可持續為目標的社會保障制度和體系全面加強，人民群眾的基本生活和多樣化需求得到了更加可靠的保障。