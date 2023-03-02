台北市長蔣萬安參加二二八76周年紀念會，致詞時遭民間團體鬧場，北市議員鍾沛君開第一槍，痛批鬧事者的喧騰無異褻瀆和平兩字，她已在議會提案停辦追思會，杜絕政治極端份子、投機者年年消費二二八，對此蔣萬安2日回應，除了台北市，包括中央及各地縣市政府每年也都會舉辦二二八追思會，並表示文化局將持續精進二二八舉辦方式。

蔣萬安今上午前往身障就業型社會企業－建北加油站體驗一日加油員，會前受訪被問及議員提案要停辦二二八追思會，蔣表示，身為台北市長對於過往歷史都會記取教訓並引以為戒，同時也會持續傾聽二二八家屬的聲音，台北市政府相關局處也一定會針對二二八事件相關的歷史素材，盡其可能的挖掘搜集，以及二二八家屬現實處境遇到的困難，也會盡最大力量給予支持及幫忙。

由於蔣萬安未明顯表態是否支持停辦追思會，媒體二度追問，蔣萬安終表示，除了台北市外，包括中央及各地縣市政府，每年也都會舉辦二二八追思會，北市文化局會尊重各界多元的聲音，也會持續精進二二八舉辦的方式，然後持續朝包容尊重的社會來努力。