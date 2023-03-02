宜蘭一間蔥油餅店因收錢疑似出老千惹議，一名顧客控訴老闆娘故意搓掉一張百元鈔，再跟她多收錢，不少人憤而湧入店家Google刷負評，而店家一度將營業時間改為永久停業，今早又改為已打烊，標註上午11點開店。而臉書也出現一個同名粉專發道歉文，說將會改善店裡措施，避免未來發生類似的事件。

宜蘭礁溪某蔥油餅店被砲轟不老實，引來網友洗板刷負評，店家昨天疑似忍受不了這波網路攻擊，一度將Google的營業狀態改為停業，直到今早（2日）又改成「以打烊」，負評也在一夕之間消失。

根據Google上面的資訊，店家今日的營業時間應為上午11點到晚上9點，到底是否會如期營業引起民眾好奇，「11點是嗎？準備買票看魔術表演」、「大蔥魔術秀11點要上線啦！」而《中時新聞網》致電詢問店家今日是否正常營業，但電話無人接聽。

今上午一個與店家同名的臉書粉專發文致歉，坦言因為他們的疏忽，導致一位顧客多付了錢，他們感到非常抱歉，並承諾將改善店裡的措施，避免未來發生類似事件。接著就開始介紹自家的蔥油餅料多味美，讓網友看了忍不住吐槽說「這篇道歉文，我感受到歉意13%、產品介紹87%。」