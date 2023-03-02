民眾3月1日下午發現暖暖源遠路有一道白煙，仔細一看發現是公車冒著白煙路過。業者表示，該車因為發生故障，正在進場維修途中。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆公車冒白煙「連綿數尺」疾駛嚇壞民眾，業者回應了。

基隆市暖暖區3月1日下午2時許有民眾發現，源遠路上出現出現一道長長的白煙，仔細一看，原來是有部公車冒著白煙疾駛呼嘯而過。民眾將影像拍下，在臉書社團「基隆人」發文，還說看起來像是蒸汽火車。

不少網友看到影片哈哈大笑，還說旁邊就是暖暖車站，感覺沒有違和感。也有網友說，開在這輛公車後方的駕駛人，大概會覺得突然起大霧。也有網友套用電影《玩具總動員》的梗，說感覺像要「飛向宇宙、浩瀚無垠」。

由於事發地點附近，就是國光客運的基隆保養場，經詢問國光客運。國光客運表示，被民眾拍攝到的這部車輛的確是該公司的車輛，配屬在金山站。由於該公司在出車前都會進行車輛的檢查，林姓駕駛在出車前，發現車輛無力，便在向金山站長報告後，將車輛由金山青年活動中心開往基隆保養場進廠維修。

由於是進場車輛，因此該班車上並沒有營運，車上當然也沒有乘客。林姓駕駛表示，車輛除爬坡無力外，並未發現其他異狀。在行經暖暖源遠路時，因為正處上坡，林姓駕駛只好重踩油門，於是就出現了民眾拍攝到的情況。

國光客運金山站長蔡耀堂表示，這部車輛經檢修後發現，是引擎的渦輪增壓器故障，目前正維修中。蔡耀堂認為，駕駛同仁發現車輛冒白煙應立即停駛路邊，等待進一步處置，針對林姓駕駛處置不當將會加強教育訓練。