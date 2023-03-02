日前，美國國務卿布林肯稱台海問題並非中國內部事務。中國外交部發言人毛寧指出，在台灣問題上，布林肯國務卿需要認真上一上歷史課。大陸國台辦旗下的中國台灣網今天發表評論，指責布林肯的危險表態極其不負責任，十分荒謬，強調台灣問題法理經緯不容歪曲。

評論稱，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政。這不僅是歷史事實，更是一個美方早已承認、並白紙黑字寫在雙方公報當中的事實。毛寧在回應中分別列舉了美方在1972年「上海公報」、1978年「建交公報」，以及1982年「八·一七公報」中的涉台表述。美方對中方作出的政治承諾清清楚楚。

評論稱，對於這一事實的態度，關乎中美兩國關係的基礎。當布林肯試圖在這一議題上搖擺時，將直接影響中美兩國關係的穩定。台灣問題的歷史和法理經緯充分表明，台灣問題是中國內戰遺留的問題。70多年來，兩岸關係發生深刻變化，但海峽兩岸同屬一個中國的基本事實和法理現狀從未改變。堅持一個中國原則是公認的國際關係準則，是國際社會的普遍共識。

評論稱，一段時間以來，美方一些人無視和歪曲歷史事實，在台灣問題上發出錯誤信號。這是對中國核心利益的愚蠢挑戰，是在中美關係第一條不可逾越的紅線上「切香腸」。如果美方一意孤行必將導致嚴重後果，美方必將為此付出沈重代價。

評論稱，布林肯對於台海問題的錯誤認知和危險表態，恐怕不是不明白，而是裝糊塗。美方刻意將台灣問題與俄烏衝突議題強行關聯，有意促使大陸方面升級對台軍事威懾，甚至提前「攤牌」，從而讓中國崛起進程受阻，這與媒體披露的美方「毀滅台灣計劃」動機完全一致。

評論稱，台灣問題的法理經緯不容歪曲，兩岸統一的歷史進程不可阻擋。解決台灣問題的時和勢始終在推進祖國統一力量這邊。至於什麼時候、採取什麼方式解決台灣問題，輪不著美國說三道四，指手畫腳。

評論稱，大陸同時要奉勸民進黨當局，外部勢力不是「台獨」保護傘，而是「台獨」催命鬼。若繼續挾洋自重、謀「獨」挑釁，棄台灣人民安危於不顧，不但會自食惡果，也終將被釘在歷史的恥辱柱上。