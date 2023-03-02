其中，產出項目更是連續第10個月減少，但只比元月少一點而已，同時，新訂單數量也是連續8個月下滑，所幸減少並不大。至於新出口的訂單更是連續第12個月走下坡，但趨緩程度較前兩個月有所改善。

專家學者認為，從此報告可看出韓國製造業慘澹經營的狀況。韓國內需市場不佳，加上通膨又居高不下，通常要歸咎於韓元匯價走弱。全球需求不振，則是韓元無法轉強主因之一。

此報告中，韓國製造業者2月的在手訂單，是2020年7月以來流失最多的，商品完成後的庫存量，則創2007年11月以來最大。投入生產的成本已連續4個月下降，並是2020年11月以來最低。但營運費用總體來說還是大幅上揚，主要是受到韓元走貶以及原物料售價上漲所致。

另外，商品產出價也不再向上，2月是過去27個月以來第2低的。總的來說，因樂觀看待國內以及全球景氣回春，韓國製造業對未來還是有期待的，上個月的信心，在5個月期間內已連續兩次衝到最高。