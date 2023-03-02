女星小禎（胡盈禎）2007年嫁給整形醫師李進良，走過不少風雨，但還是於2019年離婚，正式結束夫妻關係。她近日上節目透露，兩人還是夫妻時，有次本來打算和李進良在某間餐廳吃飯，怎料一進門，男方就被老闆虧「終於帶正宮出來」，氣得她直接不吃走人。

小禎在《今晚開讚吧》還原現場情況，她當時走進餐廳還沒坐下來，便聽到老闆遠遠地跟李進良說：「李院長，今天終於帶正宮出來囉！」她傻眼外，立刻直接問老闆：「什麼意思？！」

小禎常常分享與前夫李進良的過往趣事。(影片來源/今晚開讚吧 YT)

餐廳老闆尷尬地解釋，自己只是在開玩笑，「他之前都帶別的女生，今天終於帶正宮，想說終於…」，自顧自講得沒完，個性直率的小禎表示，她連吃都沒吃就直接走人，「超級不爽的，怎麼會有這麼白目的人」，至今從未再光顧該餐廳。

事實上，小禎與李進良離婚後仍維持朋友關係，會關心彼此近況。她2022年確診新冠肺炎時也透露，前夫除了言語關心還會實際行動送藥，讓生病的她頗感溫馨，「有他滿好的。」

小禎曾因患多囊卵巢綜合症，導致內分泌失調，一度胖到105公斤，離婚後花了2年的時間努力減重，戒酒、改變飲食和生活習慣，體重成功降至55公斤、體脂肪14%，等於瘦掉一半的自己。