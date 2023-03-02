台灣麥當勞調整菜單，3月15日起菜單新增「雙層麥香雞」與「麥克雙牛堡」，原僅於McCafe'櫃檯販售的「義式濃縮」、「熱巧克力」與「Evian礦泉水」，也將正式入列每間麥當勞餐廳飲料單。同時，3月15日起「麥脆雞翅」、「經典大早餐」、「冰沙」系列產品、「摩卡」與「冰巧克力」等品項則將下架停止販售。

此外，台灣麥當勞為順應整體消費趨勢，自3月15日起茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）、咖啡、巧克力，轉為僅供應單一尺寸；其餘碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，則自4月1日起，由原本供應小、中、大杯，改為僅供應小杯與中杯。

麥當勞每次有產品下架，總是會引起特定品項粉絲以諸如：「哭哭…」、「以後怎麼辦？」、「傷心、難過、崩潰」，或是「為什麼是它？」、「什麼時候還我？」等反應表達自己心情。這回下架商品將引起什麼樣的反應，值得觀察。

麥當勞自3月15日起轉而僅供應單一尺寸的飲品品項包括：紅茶（熱）、奶茶（熱）、奶茶（冰）、阿薩姆奶茶（冰）、阿薩姆奶茶（熱）、蜂蜜紅茶（冰）、蜂蜜奶茶（熱）、蜂蜜奶茶（冰）、義式濃縮、經典美式咖啡（冰）、經典美式咖啡（熱）、經典卡布奇諾（熱）、經典卡布奇諾（冰）、經典那堤（冰）、經典那堤（熱）與巧克力（熱）。這些品項原有大、中、小中、小大、中大等選擇，3月15日起除小杯熱紅茶改為中杯供應，其它品項一律改為只供應中杯或大杯。

台灣麥當勞自4月1日改變供應尺寸的碳酸飲料與茶飲有：可口可樂、可口可樂zero、雪碧、無糖綠茶（冰）、無糖紅茶（冰）與檸檬紅茶（冰），這些品項原本有小／中／大杯可以選擇，4月1日起改為僅供應小／中杯。

對於改變供應飲料尺寸，麥當勞表示是「為整合現行飲料尺寸，以更符合消費者需求」。惟據了解，形成改變的原因很多，以大杯為例，其中包括從消費端看，點大杯飲料的消費者占比愈來愈少。而從營運操作面看，目前麥當勞飲料容器選擇很多，有些門市除有大、中、小杯外，還有「內用杯」與「循環杯」。調整供應尺寸，可望提升營運作業效率。

此外，據了解，台灣麥當勞目前使用的900c.c大杯，目前在亞洲市場僅有香港和台灣使用。這種大杯，盛裝時間若拉長，容易變軟或變形，且不方便外送。所以經多重考量，麥當勞決定將原本供應小／中／大杯的碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，改為僅供應小／中杯。