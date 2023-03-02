全台灣鬧蛋荒，不僅民眾有錢買不到雞蛋，也衝擊餐飲業，新竹縣名店「老五鹹粥」昨日在臉書上表示，蛋商告知無法如期供應雞蛋，宣布下周一（3月6日）起暫停營業10日，預計3月16日復業，業者無奈地說，「終於明白什麼叫做『蛋蛋的哀傷』。」

老五鹹粥昨（1）日於臉書粉專指出，店裡99%的餐點都可以選擇加一顆雞蛋，但現在有錢也不一定買得到蛋。他說前幾天和營業30幾年的蛋商聊天，對方抱怨從沒遇過蛋價這麼高，有錢還買不到蛋，可能無法再供應他雞蛋。

老五鹹粥表示，很多店家遇到這次缺蛋荒，需要用到雞蛋的料理，都被迫停售，他批評現在老百姓想要吃一顆雞蛋，真的有那麼困難嗎？一個連雞蛋都處理不好的政府，「2023年終於明白什麼叫做『蛋蛋的哀傷』。」

老五鹹粥說，下周一（3月6日）起暫停營業10日，預計復業日期為3月16日。老五鹹粥位於新竹縣湖口火車站附近，波霸滷肉飯是店內招牌，除了有滿滿的滷肉、酸菜外，最上頭還會打上雙黃半熟蛋，讓不少饕客慕名前往，如今受蛋荒影響，只能被迫停業。