台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會上月開會後，決議於本月1日起啟動「都審130快速通關專案」。（台北市都發局提供）

台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會上月開會後，決議於本月1日起啟動「都審130快速通關專案」，可望提升都市設計審議效能，而針對案情單純無突破法令原則性規定案件，可適用「行政流程1次通關，30日內完成審查程序」快速機制，預計約有4成以上案件受惠。

台北市都審會於上月9日開會，討論「都審130快速通關專案」行政流程簡化及配套措施，相關政策本月1日正式上路。都發局表示，北市都審制度2015起興革，全力落實分級分流審議，平均行政時程已由原90日縮減至50日，但近年來案件量上升，且法令增加，已有相對穩定且明確的規範，因此針對民間及小型公共工程案件提出「都審130快速通關專案」。

都發局指出，專案程序案件以往需經幹事會審查，建築師據以修正圖說後再提送委員會審議，如今針對符合原則性規定、且容積獎勵值明確之申請案，可於幹事會審查通過後逕提委員會報告，省去原本幹事會後申請單位修正、重新掛件提審及排會的時間，達成「一次掛件」、「30日內審查完成」的目標，有效縮短時程，讓民眾有感。

至於簡化程序案件部分，過去簡化委員會由府外委員組成，並輪流擔任主席，「130快速通關專案」推動後，改為都發局副局長主持，並由府內委員組成為主，除可加速審議效率外，亦可減少排會時程。

不過都發局強調，都審時效須透過公私協力的方式持續精進，未來將嚴格把關送審圖說品質，若申設單位未能於1日內補齊書圖，得先退補正，並透過申設單位填寫滿意度調查表檢討優缺失，以持續精進審議程序。

外界擔憂，因把關加嚴，是否可能延長整體審查時間？對此都發局解釋，都審效能得靠公私部門共同努力，請申設單位於時限內補齊相關書圖是為了加速審議時效，而若申設單位未能於時限內補齊相關書圖則退請補正，目的是要將行政流程與開發案修正時程「明顯分開」，使責任歸屬較為清楚，並無延長整體審議時間之虞。