大貨車滑行至對向車道。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

鋼圈滾到路面。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區昨日1名大貨車司機，疑似鋼圈因沒有固定牢穩而掉出車外，當時貨車如翹翹板般車頭翹起後落地，駕駛也疑因巨大震動而昏迷，車輛也滑行至對向車道，所幸貨車駕駛於送醫後所幸沒有大礙。

據了解，42歲的康姓男大貨車駕駛，1日下午2點多行經小港區中鋼路，車停等紅燈於綠燈起駛時，所載運1個鋼捲，疑似沒有固定牢穩滾到車尾，當時貨車車頭整個如翹翹板般懸空後落地，鋼圈也滾出車外，但駕駛因巨大震動而導致昏迷，導致大貨車滑行至對向車道，所幸送醫後沒有大礙。

小港分局接獲報案後，立即派員趕抵現場處置及交通疏導，聯絡拖吊車調離故障車輛，並清理路面掉落物，迅速排除事故現場，恢復交通，並對駕駛依法舉發。

警方說，駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，如所載貨物脫或掉落，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，裁處新台幣3000元至18000元罰鍰；如為車輛機件脫落，將依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，最高可裁處6000元罰鍰。