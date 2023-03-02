高雄小港區昨日1名大貨車司機，疑似鋼圈因沒有固定牢穩而掉出車外，當時貨車如翹翹板般車頭翹起後落地，駕駛也疑因巨大震動而昏迷，車輛也滑行至對向車道，所幸貨車駕駛於送醫後所幸沒有大礙。
據了解，42歲的康姓男大貨車駕駛，1日下午2點多行經小港區中鋼路，車停等紅燈於綠燈起駛時，所載運1個鋼捲，疑似沒有固定牢穩滾到車尾，當時貨車車頭整個如翹翹板般懸空後落地，鋼圈也滾出車外，但駕駛因巨大震動而導致昏迷，導致大貨車滑行至對向車道，所幸送醫後沒有大礙。
小港分局接獲報案後，立即派員趕抵現場處置及交通疏導，聯絡拖吊車調離故障車輛，並清理路面掉落物，迅速排除事故現場，恢復交通，並對駕駛依法舉發。
警方說，駕駛人裝載貨物應依規定嚴密覆蓋及綑紮牢固，如所載貨物脫或掉落，將依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，裁處新台幣3000元至18000元罰鍰；如為車輛機件脫落，將依違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，最高可裁處6000元罰鍰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。