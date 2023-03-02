警方破獲隱身台中七期商辦大樓的博弈組織，清查相關贓證物。(警方提供)

每月賭資逾1億7千萬，線上博奕隱身豪華商辦。

以林姓男子為首的網路博弈集團，在台中市七期豪華商辦大樓租用辦公室經營線上賭博，每月賭資高達1億7000多萬元、1年營業額超過20億元台幣，刑事局中部打擊犯罪中心去年接獲線報，經過4個多月蒐證，今年1月搜索該商辦，查獲相關涉案者共42人，並起獲筆記型電腦、手機及現金300多萬等贓證物。

警方去年8月接獲線報，指林姓男子（52歲）在台中市西屯區市政路上的商辦大樓租用多個樓層的辦公室，專門經營「贏家娛樂城」線上賭博網站，且林男為招攬其他人加入，還在求職網站以公司名義公開招攬員工，並強調公司的工作環境佳、有三節獎金及生日禮券、特休假等福利。

博奕集團在求職網站刊登徵才廣告，強調福利佳。(警方提供)

刑事局中打指出，該集團平時即接受各種國際賽事投注，去年的世界盃足球賽、今年將舉辦的世界棒球經典賽等都是他們經營重點；該集團為招攬賭客，也透過網站推出各種促銷方案，在網路發布投注技巧等。此外，林男還在機房內特別架設遠端斷電系統，藉以躲避警方查緝。

刑事局中打經過4個月蒐證，見時機成熟，今年1月會同台中市刑大及南投縣、高雄市警方前往商辦大樓搜索，而林男發現警方上門，馬上啟動遠端斷電系統，試圖湮滅證據，但警方早就有所防備，仍查獲手機、平板及現金等贓證物，並逮獲42名犯嫌。

警方破獲隱身台中七期商辦大樓的博奕組織，逮獲林姓男子等42人。(警方提供)

警方調查，林男早在6年前，就曾經在該商辦大樓經營線上博奕且曾遭查獲，他堅信「最危險的地方就是最安全的地方」，仍在該處經營線上賭博，沒想到仍被逮獲，全案依賭博；洗錢、組織犯罪條例等罪嫌移送法辦。

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