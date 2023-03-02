晶睿通訊以「關懷」為出發點，持續透過安全地圖公益活動，繼去年「社區安全地圖」活動，今年再推出「安全地圖策畫密令」永續企劃，幫助社會弱勢，運用安防專長提出環境優化提案，落實品牌精神，並呼應聯合國永續發展(SDGs)中的健康與福祉，工業化、創新及基礎建設，和永續城鄉的目標，持續建構安心場域，強化環境、社會、治理等營運面向，發展企業韌性，關心社會議題及實踐永續精神。

晶睿通訊總經理廖禎祺表示，晶睿通訊發揚品牌的『關懷』精神，呼應企業永續。我們不只捐贈安防設備，更期許能透過企業的專業，提升整體安全意識，發揮晶睿通訊的社會影響力。同仁用心理解教養院的需求，集思廣益提出安全地圖解決方案，我們積極關懷社會，建設更安全的環境。

美國國防授權法NDAA引爆安控商機，且供應鏈缺料問題紓解，加上晶睿積極擴充產能、強化生產效率，晶睿2022年合併營收為99.48億元，年成長82.48%，營業毛利為25.87億元，年成長60.56%，合併毛利率為26.01%，年減3.55個百分點，營業淨利為7.81億元，年增7.61倍，營業淨利率為7.86%，年增6.19個百分點，稅後盈餘為7.02億元，年增2.73倍，每股盈餘為8.11元。

晶睿通訊1月合併營收為8.5億元，年成長59.24%，晶睿表示，公司除持續推出符合市場趨勢的技術及產品，亦積極拓展英國等海外市場，審慎樂觀看待今年營運。