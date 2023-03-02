一名以北車為家的楊姓女街友，去年某日下雨天穿著雨衣、推著輪椅，從北車一路走了1.5公里，到長春路上某藥局前偷走信箱裡一個信封袋，得手現金2276元，店家發現遭竊後報警處理。經警方調閱監視器循線在北車附近找到楊女，她到案後還否認犯行；法官依犯竊盜罪，判處楊女拘役55日，可易科罰金。

據判決書指出，楊姓女子於去年5月14日上午10時許，在北市長春路上某藥局前，竊取店家放置於門口郵箱內的信封袋，得手現金2267元後離去。

被害店家發現後調閱藥局外監視器，發現一名身穿黃色輕便雨衣、戴深色鴨舌帽及黑色口罩的可疑人士，拿走信封後推著輪椅就離開，立即報警處理。

承辦警員擴大調閱附近監視器畫面，發現楊女從北車走了1.5公里來到長春路一帶，經警方實際查訪，在該處發現楊女所推輪椅，經比對照片之身型、髮型、髮色等，確認竊賊為楊女本人無誤。

楊女到案後否認犯行，辯稱「我沒有竊取郵箱內現金，監視器所攝得之人不是我」。

法官審酌楊女前有多起竊盜前科，猶不思以正當方式獲取財物，竟再度行竊盜行為，侵害他人財產法益，素行甚劣，法治觀念薄弱，實難寬貸；法官依犯竊盜罪，判處其拘役55日，可易科罰金。