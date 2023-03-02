電動車大廠特斯拉執行長馬斯克今天在演說中闡述長期願景「宏偉計畫第三部曲」，並公布一項讓經濟擺脫化石燃料計畫，為萬眾矚目的投資人日（Investor Day）揭開序幕。

路透社報導，馬斯克預料將打造一款體積更小、價格更實惠的電動車，以在日益激烈的競爭中擴大品牌吸引力。他也針對「永續能源未來」提出「宏偉計畫第三部曲」（Master Plan 3）。

回顧過往，馬斯克在2006年首度公布「宏偉計畫第一部曲」，目標是把昂貴的電動車變得更加親民；10年後的2016年，他發表了第二部曲，包括提供整合式的發電儲能系統，並把產品線擴大至卡車、皮卡車與巴士等公共運輸系統，同時強調全自駕系統。

馬斯克說：「有一條明確道路可通往全面永續發展的富足地球。電氣化經濟將比當前經濟需要的礦產更少。」

特斯拉高層表示，他們將針對5個領域進行討論，分別是再生能源、電動汽車、採用熱泵（heat pump）、熱能傳送電動化，以及打造由再生能源驅動的飛機和船隻。

特斯拉目標在2030年將汽車交付量增加15倍至2000萬輛，而取得大眾市場對實現此一目標至關重要。為此，特斯拉必須改進電池技術，馬斯克說，這是過渡到永續能源的「基本限制因素」。

在路透社披露特斯拉正準備對其最暢銷的Model Y車款進行生產改造後，馬斯克也可能提及這項代號為Project Juniper的計畫。

特斯拉如今已是全球最有價值汽車品牌，馬斯克期盼能夠打入大眾市場，並讓這家電動車大廠成為一家對氣候更友善的企業。

特斯拉已承諾將針對擴張和資本支出計畫進行討論，可能包括從電池到自動駕駛技術及新工廠等方面。

墨西哥官員昨天宣布，特斯拉將在北部的新利昂州（Nuevo Leon）建廠。這將是特斯拉在美國、德國和中國以外的第一家工廠，馬斯克料將於今天公布更多細節。

此外，各界最感興趣的，或許會是特斯拉計劃推出價格更實惠的車款。馬斯克2020年曾揭露一項內部研發電池計畫，他當時說，在2023年前，可能出現售價2萬5000美元（約新台幣76.4萬元）的自動駕駛電動汽車，不過特斯拉在擴大所謂4680電池生產規模方面一直面臨挑戰。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120302