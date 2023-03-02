台南地檢署偵辦台南正副議長賄選案，陸續向法院聲請羈押民進黨前中執委郭再欽等6人，全案歷經3個月調查，今天偵查終結，南檢今針對議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，提起公訴。

台南地檢署偵辦正副議長賄選案，今天偵查終結對邱莉莉等10人提起公訴。(曹婷婷攝)

台南地檢署指出，遭起訴10人分別是議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、市議員李文俊及友人黃怡萍、台南市區漁會理事長林士傑、市議員黃麗招、李鎮國及妻子高玫仙。

台南地檢署去年11月接獲正副議長選舉賄選情資，立即分案並由檢肅黑金專組主任檢察官及檢察官組成專案小組積極偵辦，1月3日由專案小組檢察官指揮法務部調查局台南市調查處及高雄市調查處等122人，兵分26路，前往議長邱利莉、副議長林志展住處及市議員李文俊、黃麗招、張世賢、李鎮國等人住處及相關涉案人楊志強、郭再欽、林士傑及黃怡萍等人住處搜索。

檢方指出，偵辦期間陸續向法院聲請羈押郭再欽、楊志強、黃怡萍、林士傑、市議員李文俊、黃麗招等6人，全案偵查終結，並對涉案10 人提起公訴。