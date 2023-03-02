台北市長蔣萬安今上午前往身障就業型社會企業-建北加油站體驗一日加油員，會前受訪。（陳薏云攝）

台北市人口數跌破250萬人大關，依法無法增置第3名副市長；市府原本估計人口數在2月底、3月初就會恢復到250萬人，過年返鄉潮雖增加7362人，不過2月的人口成長卻趨緩，僅較一月增加2090人，距市府目標、250萬人還有近1萬人的差額。對此台北市長蔣萬安表示，很難一蹴可幾，但會盡全力讓人才來台北市。

據民政局統計，因疫情關係，出國兩年未返國遭除籍的人數眾多，因此在2022年3月底，台北市人口首次跌破250萬人，之後人數持續呈現負成長，不過從去年10月起，因疫情逐漸趨緩，遷入人口開始高於遷出人口，截至今年1月統計，總人數攀回248萬8043人，相較於去年12月增加7362人。

原本以為人數若穩定成長，將在二月底突破250萬人，沒想到民政局最新統計，截至2月底北市總人口數為249萬133人，相較1月僅增加2090人。民政局戶籍行政科長劉嘉鳳表示，目前高峰期已經過去，復籍人數趨緩，但台北市國際淨遷徙數仍然為正，代表遷入比遷出還多，人口數也持續在增長，還是有希望回升到250萬人。

對此蔣萬安今上午前往身障就業型社會企業-建北加油站體驗一日加油員，會後受訪被問及人口成長趨緩，蔣萬安表示，這當然有很多原因，還是很希望說能夠讓更多人才來到台北市，留在台北市，接下來也為透過提供居住教育生養各方面政策，讓更多人來到台北市，當然目前都是朝向增加的趨勢，也不只250萬人，希望能有更多人遷入，這也很難一蹴可幾，都會盡全力讓人才來台北市。