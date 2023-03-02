知名實況主Toyz跨足手搖飲事業，創立品牌「拾汣茶屋」，開幕當天多達上百人的排隊盛況，加上消費者分享品嘗完飲品「橙芝汗」的心得，在網路掀起討論熱潮，不過卻遭館長陳之漢質疑是「廖老大翻版」，甚至開直播怒嗆，此舉讓陳沂無奈表示：「只有館長才會中計」。

面對Toyz跨界開飲料店一事，館長開直播指出「明星牌」不代表能刺激民眾消費慾望，更舉先前廖老大為例，靠著知名度和話題性全台快速擴店，最終營收不如預期紛起倒店潮，接著指出Toyz是「要進去關的人」，若屆時發生狀況，能否賠償加盟主還是一大疑問，對於Toyz一開市就開放「加盟」行為，怒斥根本像是「割韭菜」，擺明想賺加盟主的錢，甚至怒噴售價87元的知名品項「橙芝汗」是「吃我的X！超好笑，吃我的汁液」。

對此，網紅陳沂指出館長主打兩點，分別是「Toyz說是他開的店，但負責人不是他」、「開放加盟是在割韭菜」，讓她無奈表示：「根本自己送頭去被殺」，指出Toyz的手搖飲店販售87元的「橙芝汗」，擺明看準館長會來戰，便能賺一波免費宣傳，忍不住嘲諷：「只有館兒這種只長肌肉不長腦的才會中計」，接著提出疑問「開店為什麼一定要自己掛負責人」，隨後打臉館長：「開成吉思汗又搞電商，負責人難道都是你嗎」，最後強調開放加盟是合法商業行為，何來割韭菜之說。

陳沂給予館長解套方法。（圖／陳沂臉書）

陳沂指出上次廖老大戰力太弱，才顯得館長略顯文明，如今不自量力挑戰大魔王Toyz，下場根本是慘不忍睹，但還不忘給予館長解套的方法：「化暴戾為商機，主動要求代言『橙芝汗』87塊，杯子還特別印刷你的臉，又是一波話題。但這次他們賣你分潤，豈不雙贏」。