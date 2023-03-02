嘉義阿里山女山友右腳踝疑似封閉性骨折，空勤總隊今天上午火速趕往救援後送就醫。(空勤總隊提供)

嘉義阿里山女山友右腳踝疑似封閉性骨折，空勤總隊今天上午火速趕往救援後送就醫。(空勤總隊提供)

阿里山女山友腳踝疑封閉性骨折，空勤總隊火速救援送醫。

53歲的郭姓女山友，因右腳踝疑似封閉性骨折待援，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊獲報；今天上午7時許時派遣黑鷹直升機，前往嘉義縣阿里山鄉排雲山莊執行吊掛救援。空勤總隊指出，該隊於8時許降落竹山消防訓練中心落地點，郭女由救護車後送就醫。

空勤總隊指出，該隊於上午7時20分，接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行嘉義縣阿里山鄉排雲山莊郭姓女山友，因右腳踝疑似封閉性骨折待援任務。接獲命令後，立即派遣UH-60M黑鷹直升機編號 NA-702號機執行任務後，7時46分起飛定向目標區，8時15分到達目標區。

空勤總隊表示，消防署特搜隊員朱穗豐、蘇明焜，8時18分開始吊掛下放特搜隊員至地面， 實施人員檢傷及搬運作業，待特搜隊員回報完成地面作業後，開始實施人員吊掛上機作業；於8時22分完成吊掛作業。隨即起飛定向竹山消防訓練中心落地點，並於8時38分時落地；傷者交救護車後送就醫，飛返台中駐地，任務圓滿完成。