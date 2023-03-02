這是亞馬遜在整個東南亞打造AWS區域基礎設施中心（AWS Infrastructure Regions）的最新舉措。

伊雲谷(6689)是AWS的雲端服務代理商，亞馬遜進一步深耕東南亞的雲端市場是否為該公司帶來更多業務需求值得關注。

AWS在聲明中表示，藉由這座基礎設施中心，東南亞地區的客戶將得以安全地儲存數據。

AWS的雲端平台提供儲存、機器人和人工智慧（AI）等200多項服務。去年，AWS宣布在泰國投資50億美元開設一個區域基礎設施。