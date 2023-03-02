交通部受惠高鐵桃園車站特定區設定地上權案簽約金額273億元，總簽約金額達503億元在中央部會居冠，經濟部89億元居次。

其中，依促進民間參與公共建設法(下稱促參法)辦理者簽約87件、566億元，111年促參簽約金額亦創近10年新高，年增加283億元、成長達2倍，簽約金額前5名案件總計為342.4億元，占促參簽約金額約6成。

財政部表示，民間參與公共建設為近年政府重要施政方向，111年在中央及地方政府戮力推動下，成果豐碩，加速基礎建設、民生福利等設施之布建與服務品質之提升。為優化促參推動之法制環境，111年12月21日總統令修正公布促參法部分條文，修正內容包含新增公共建設類別：影視音、綠能、資源循環再利用及數位建設等，可望擴大促參案源，並輔以有償取得公共服務及爭議調解機制，可降低民間參與公共建設風險，並加速爭議排除。

展望今(112)年，預計公告招商之民參商機逾1700億元，其中促參商機逾700億元，案源涵蓋綠能、醫療、長照，再生水等公共建設，期許再創佳績。