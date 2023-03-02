茄子通常煮得軟爛，有些人不喜歡茄子的口感，不過牙醫師蔡雅藍指出，茄子好處多，可預防失智、降低膽固醇；茄屬植物含有一種化合物SRGs，有殺死癌細胞和降低癌症復發的功效。

蔡雅藍列出茄子5大好處

●抗氧化、防失智

茄子含大量的抗氧化物。抗氧化物能夠對抗自由基對人體的破壞，幫助減緩老化和降低各種疾病的風險，其中茄黃酮苷除了提供茄子鮮豔的紫色外表，更擁有強大的抗氧化性質，能幫助保護腦細胞，預防認知退化。

●防黃斑部病變

茄子含有葉黃素，能抑制自由基，緩和發炎反應，減少藍光對眼睛的危害，有助預防黃斑部病變。

●降膽固醇

蔡雅藍指出，研究證實，茄子含有的纖維、鉀、維生素D、維生素B6、花青素，都是有益心臟的營養素。

●熱量低

茄子除了含有豐富營養、大量纖維，熱量也相當低；纖維有助減緩腸胃消化速度、增添飽足感，降低整體熱量攝取。

●抗發炎、防癌

蔡雅藍表示，茄屬植物含有一種化合物SRGs（Solasodine Rhamnosyl Glycosides，茄胺鼠李糖苷），經動物實驗發現，SRGs有殺死癌細胞和降低癌症復發的功效；另外，花青素也能抑制腫瘤的血管新生、降低發炎、抑制有利癌症擴散的酶。