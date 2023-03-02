71歲的王伯伯才剛退休，近期上廁所卻發現總是尿不乾淨，且尿流越來越細，有時尿意來得很急，還沒到廁所就感覺快尿出來，就醫確認患攝護腺肥大，接受手術後已順利恢復。醫師表示，在51至60歲男性中，約2位男性就有1位受攝護腺肥大所困擾，70歲至80歲比例更高達75％，提醒民眾發現7症狀應儘速就醫。

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師莊梓昱說明，攝護腺肥大的原因主要是年齡增長及男性賀爾蒙刺激，造成腺體腫大阻塞正常尿道，有如拿著水管澆花，用2根手指掐住管路，以致水流不順。根據國內研究統計，51至60歲男性中約，約2位男性就有1位受困擾；70~80歲則有約75％患上攝護腺肥大。

他表示，超過40歲男性如發現以下症狀，應儘速就醫檢查是否患上攝護腺肥大，譬如尿急、剛解完小便後1小時內又需再次小便、晚上睡覺需起身小便數次，或是尿不乾淨以至於分段解尿、用力才能解尿、小便時必須等待一陣子才能解的出來、尿完後滴滴答答內褲微濕。

莊梓昱提到，來就醫的王伯伯後續接受PSA檢查以及超音波檢查，發現攝護腺體積測量為124毫升，屬於重度肥大，餘尿報告為210毫升，並決定接受綠光攝護腺雷射汽化手術及切片診察，手術後一天，王伯伯已恢復順利，術後第2天拔除尿管，第3天排尿檢查順暢並出院回家。

他介紹，綠光雷射攝護腺汽化手術是最先進治療方式之一，麻醉後器械經由病人尿道進入，將周遭阻塞的攝護腺腺體，以雷射光束直接化為氣泡排除體外，達到降低疼痛感、大幅降低出血量及住院天數，及較低的術後尿失禁情況，術後並無表皮可見傷口，惟須注意術後1個禮拜內避免提重物及劇烈運動。