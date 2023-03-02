永慶房屋推出「鴻兔大展512專案」，從即日起至年底，錄取並報到的永慶房屋經紀人，提供「入職前12個月每月5萬」的收入保障！另外，永慶房屋經紀人除了底薪和業績獎金之外，永慶房屋還推出每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」。永慶房屋完整優渥的收入保障和獎金制度，掀起一波應徵狂潮，單日曾湧入超過300則洽詢電話！預計將在校園徵才活動中，掀起一波應徵熱潮！

根據主計總處最新統計，全台受雇員工全年總薪資中位數為50.6萬元，永慶房屋新鮮人首年就有60萬元的收入保障，幾乎是贏過全台一半的上班族！永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房產集團憑藉著「先誠實再成交」的服務理念，以及提供消費者完整透明的房市資訊，贏得消費者信賴，讓永慶房產集團在2022年不斷成長，全台突破1550店。2023年展店計畫不斷，人才需求倍增，因此持續擴大徵才。

塗振宏強調，永慶房屋新人的收入保障，沒有設定任何領取條件，不用綁約、不會巧立名目扣薪、不須達到業績標準才能領、中途離職也不用賠錢。「投資員工是永慶的人資精神。我們希望來永慶房屋的新人，都能夠心無旁鶩、依循漸進的學習房地產專業，訓練服務品質，不會要求馬上有業績表現。」

永慶團隊合作精神 做業務真的不難！

在收入保障的加持下，許多永慶房屋經紀人第一年時專心學習，第二年就業績大爆發，為自己迎來年薪百萬的好成績！永慶房屋林同駿店長就是其中之一。他笑說，除了永慶房屋的收入保障讓他不用擔心經濟壓力之外，「一對一師徒制」和「團隊服務」也是對他幫助非常大的制度。「任何進入永慶房屋服務的新人，都有一位專屬師父帶著你從聯繫、看屋、簽約、交屋，完整學習購售屋流程。在永慶房屋裡做業務真的不難！」

林同駿也表示，永慶房屋「團隊合作」的服務精神，讓經紀人工作事半功倍，他曾遇到客戶想了解不同區域的房子，也只要一通電話就能獲得其他地區學長姊的幫助。業績因此快速成長，順利晉升百萬年收一族！

永慶「幸福成家基金」 每人每年最高250萬元獎金

原本從事跨國業務的永慶房屋黃惠怡經紀人也表示，永慶房屋的「幸福成家基金」，不限年資、不限職級，只要業績達標就有領取資格，不會看得到吃不到。「『幸福成家基金』不會說必須拼命工作才能拿。而是各種業績級距都有相對應的獎金，有多少付出，就有多少成果。我認為只要認真工作、對客戶和自己負責任，都一定有機會拿到。」憑藉著自己的努力，以及永慶房屋完善的薪獎制度，黃惠怡也寫出月收6位數的好成績！

塗振宏表示，永慶房屋2022年的「幸福成家基金」發出破紀錄的1.5億元，高達600名經紀人受惠；9年來已累積發放已超過6.3億元，充分展現永慶房屋對人才的重視及打造幸福職場的決心。展望2023年，以「先誠實再成交」贏得消費者肯定的永慶房屋，將持續擴大企業版圖，招募更多好人才。歡迎有熱忱、對房地產有興趣的求職者，把握期間限定的「鴻兔大展512專案」期間，應徵永慶房屋經紀人，為自己的職涯發展開啟新的可能。