水情嚴峻，高雄市長陳其邁2日說，過去每天高雄市用水約150萬噸，透過節水減壓，可以降至140萬噸水，而供水量是148萬噸水，因此有8萬噸的存量，將此水量存至澄清湖水庫、鳳山水庫或阿公店水庫等，預估至4月底不會有問題，但也請民眾節約用水。

陳其邁上午出席「高雄香港雙母港發布會」，對於水情，陳其邁表示，昨天中央成立應變中心，高雄也成立抗旱應變中心，面對30年來最嚴峻的挑戰，不管是降雨量或高屏溪的川流量都創下歷史新低，市府對此超前布署。

陳其邁表示，已經提早至3月8日將水情燈號提升為黃燈，減量供水與節流，高雄市的供水量是148萬噸水，在將至140萬噸水後，每天會有8萬噸的存量，將此水量存至澄清湖水庫、鳳山水庫或阿公店水庫等，預估至4月底不會有問題。

陳其邁指出，市府會全力朝穩定供水的目標努力，但也請民眾配合節約用水。市府也會在一些高地或管末地區設立供水站，方便民眾取水，對民生用水不會有太大的問題。