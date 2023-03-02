時常被外界點名可代表國民黨出戰2024的台中市長盧秀燕，昨（1）日首度對此表態，言明無論是正副總統都「沒有計畫」。此舉也讓國民黨台北市長羅智強大讚「成人之美」。

盧秀燕昨在網路節目《下班瀚你聊》中針對是否披藍袍參選2024一事，堅定表示自己沒有想過這件事，也沒有計畫，不必庸人自擾。盧秀燕也指出，國民黨現在有不錯的人選，她很希望讓台灣能有更好的國家領導人。

羅智強今在臉書發文表示，勸進盧秀燕參選總統的聲浪四起，且她如果要參選總統，也其實是有資格的，因亮麗的政績、宏觀的遠見、不慍不火的問政，在在都能贏得民心。對於盧秀燕的回應，羅智強也非常了解她的心情，他認為，盧選擇成全其他優秀的同志，就是希望能夠幫助台灣實現政黨輪替。

羅智強表示，自己常說，每一個想選總統的人都很優秀，但每一個想選總統的人，都沒有比政黨輪替重要，因為若政黨再不輪替，台灣的民主就完了，兩岸局勢的兵兇戰危，也將一步步走向和烏克蘭一樣的悲劇，「台灣的民主加油」。