高雄一名男外送員因身形瘦小、留著過肩長髮，去年6月某日清晨接到點餐任務，外送早餐至某住宅內的分租套房門口，發現點餐的王姓男子竟躲在走廊轉角處對他打手槍。原來，王男誤以為戴著安全帽的外送員是正妹，外送員不爽提告，高雄地檢署依公然猥褻罪起訴王男，並向法院請求重刑。

去年6月11日清晨5點多，男外送員起床跑單，依系統指示、將一份早餐送到苓雅區某地址，訂餐的客戶還指定要「進門後、送到出租套房門口」。男外送員不疑有他，到達點餐地點後直接開門入屋，把餐點放到指定套房的門口。

男外送員等著民眾打開房門付錢時，眼角餘光瞥見王男躲在門外走廊轉角，一手玩弄生殖器，一手拿著現金示意要付款，男外送員氣到直接報警提告。

王男應訊時坦承有訂餐，但否認裸露生殖器並撥弄，但檢方勘驗監視器發現，王男在男外送員送餐抵達前，已在走廊來回走動、露鳥超過10分鐘。但監視器有死角，並沒有拍到事發當時的現場畫面，檢方仍採信男外送員的證詞，認定王男毫無悔意，除依法起訴外，也請求法院從重量刑。