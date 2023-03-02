國防部近日預告將修正《全民防衛動員準備法》引發爭議，國防部今緊急踩剎車，宣布「暫緩」《全動法》的草案。對此，民進黨立委鄭運鵬表示，國防部要做這種全民防衛議題修法，應該多思考一些；國民黨立委游毓蘭批評，民進黨好像百變金剛，《全動法》很多人認為跟動員戡亂時期戒嚴有什麼兩樣，不希望威權復辟。

民進黨立委劉世芳表示，法律修正案預告期間，不管國防部或總統府，在修正過程會聽意見，黨團內部會溝通，必須法制化，不是獨裁政權，是民主法治社會，總統有緊急命令，也必須行政院的追認，我們是站在民主法治的時代修正《全動法》。

她批評，有若干條文被外界認知作戰影響很遺憾，這些條文從未改變過，有些條文被單挑出來，某些媒體為了迎合家長的看法，而在修法時。包含國防部教育部縣市地方政府有不同意見會多搜集，才能符合全民共識。

劉世芳也說，目前為止還是預告期間內，我們在事前不知情，因為過去4天是228連假，並沒有收到修法的預告，預告後才了解，溝通上確實必須加強。

鄭運鵬說，既然牽涉到全民動員，一定會有很多不同看法，有意見很正常，看得出來修法國防部本意是好的，社會跟媒體環境也會變動很多，立法明確調整。

鄭運鵬指出，只要有動到國防相關修法或是戰備，就一定會有特定人出來反對，增加討論期也是好事情，本來就是在公告徵詢意見，全動法裡面大致上有些謠言，絕對沒有16歲去服役，也沒有控制媒體，都是謠言。

他也呼籲，國防部要做這種全民防衛議題修法多思考一些，多站在中國大陸會分化的角度思考，說明上比較倉促。

至於國民黨主席朱立倫也提出將全力阻擋全動法通過，對此，鄭運鵬說，朱立倫沒有支持過民進黨的任何修法。

鄭運鵬表示，朱立倫在擔任地方首長、行政院副院長的時候，以前沒問題現在有問題，他到底有沒有看到修正草案的內容，他在哪裡看到16歲要當兵，朱立倫常常是膝蓋反應，這也是他在國民黨內不得人望的地方，不要只做膝蓋式的政治反彈。