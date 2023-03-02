近日連續補假的狀況，讓不少民眾抱怨連連，內政部長林右昌今（2）日赴立法院內政委員會針對《國定假日法》備詢，民眾黨立委陳琬惠質詢時提出驚人的「只放假、不補班」，讓林面色凝重地說「茲事體大！」

今年有7個連續假期，其中6次需補班，大多集中在上半年，尤其2月還連續補班2次，密集的上班日讓許多上班族抱怨體力吃不消。對此，行政院代理發言人羅秉成昨日表示會請人事行政總處多注意各方意見；人總則說持續蒐集意見評估中，並提到未來5年內的調整放假次數，都不會超過3次。

陳琬惠今日質詢時指出，許多民間意見抱怨補班日太多，造成工作效率不好，她因此在臉書詢問網友對於「只放假、不補班」的意見，結果大多勞方都希望可以多放假，但實際上也要考慮到資方的營運狀況，想知道林右昌對此的意見。

林右昌則面色凝重的解釋，依大院過去做成的附帶決議，全年度的放假天數為115天至116天，實施周休二日後，再加上國定假日等，目前每年的放假天數都在此列，符合大院之要求，「如果是放假但不補班的話，這就等於假期會超過115或116天，這事情茲事體大，不只是內政部所謂國定假日的問題，可能社會上要有共識」。