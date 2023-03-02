高雄警方日前攻堅，將正在休息的藥腳顏姓男子逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

顏男依槍砲、毒品罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方去年底溯源毒品案，得知27歲顏姓男子涉重嫌，循線下鎖定顏男藏身鳳山區民宅，日前展開攻堅，將正在休息的顏男逮捕，房內查獲黑市價10萬元FNX-9半自動手槍、含達姆彈等19顆子彈、科倫比爪刀、毒品等證物。據悉，顏男擔心遭「黑吃黑」，交易時槍刀不離身，處處提防。全案依槍砲、毒品罪嫌送辦。

高雄市刑事警察大隊去年底溯源毒品案時，發現顏男涉有重嫌，立即成立專案小組調查，經過多日蒐證下，得知顏男不時更換交易地點，躲避警方查緝外，還會隨身攜帶FNX-9半自動改造手槍、科倫比爪刀身上，遇上對方暗算時能馬上防身反擊，藉此提防對方黑吃黑。

在警方持續調查下，發現顏男近期藏身鳳山區民宅，還在屋內進行交易，於是夥同保安大隊特勤中隊等警力，14日展開埋伏攻堅，正好遇上藥腳30歲林姓、31歲李姓男子買完毒開門離去，警方見機不可失果斷上前將2人控制，隨後進屋將正在休息的顏男逮捕。

警方在顏男房間內，查獲FNX-9以及子彈和達姆彈共19顆、開山刀、安非他命、14萬6600元等證物，並在顏男腰間查獲科倫比爪刀。全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，FNX-9手槍黑市價高達10萬元；據了解，顏男辯稱毒是向上游批來賣給藥腳，而槍械是已故友人借放，刀械則是軍用品店購買，警方對此說法存疑，將持續溯源追查槍械以及毒品來源。

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