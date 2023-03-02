關西鎮衛生所主任張維倫花了18年，將祖居地打造成夢想中的櫻花王國。（邱立雅攝）

喜歡攝影的張維倫，透過空拍機留下櫻花盛開的美景。（張維倫提供／邱立雅竹縣傳真）

關西鎮衛生所主任張維倫數十年前赴日賞櫻，對花樹下民眾閒談飲酒的畫面印象深刻，希望能復刻春日櫻花宴的美好，於是在五峰白蘭部落祖居地，花了18年築夢也逐夢，種下300棵多櫻花樹，近年來每逢春天花開滿山頭，喜歡攝影的張維倫，用鏡頭留住繽紛美景，向大眾宣傳他「遠得要命櫻花王國」。

白蘭部落距離山下的竹東鎮車程約1個半小時，張維倫趁著返回故鄉五峰衛生所服務時，閒暇時都窩在祖居地種櫻花。張維倫表示，18年前種下拇指大的小苗，因為容易被草覆蓋死亡，必須時刻清除雜草，直到樹苗10歲大之後，才只需要稍微修枝即可。

張維倫表示，從長輩繼承而來的土地約2甲大，由於多是陡坡且充滿石塊，能種櫻花的地方不多，早年長輩們將土地開墾成梯田，栽種果樹，後來因氣候變遷及成本不符，農業逐漸沒落，轉而朝向觀光休閒產業發展。張維倫表示，種櫻花的初衷不帶營利目的，投入的時間、心力、金錢也不可計數。

18年來，張維倫陸陸續續重下300多棵櫻花，過程中也尋覓適合的品種，目前順利成長的有山櫻花、富士櫻、霧社櫻、墨染櫻、吉野櫻等。提及為何想種櫻花？張維倫表示，當年在日本賞櫻看到日本人於花樹下聊天飲酒，畫面美好，便升起打造櫻花圓的夢想，如今這座「遠得要命櫻花王國」已具雛形。

張維倫認為身為醫師，能治療只有每天門診量的病人，且只能醫治身體的病痛，但他希望自己的攝影作品、櫻花王國，能在醫病之虞療癒大眾的心靈。張維倫笑說，很歡迎大家免費來賞櫻，最好把草踩到長不出來，就不用砍草了。