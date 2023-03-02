此次健康操結合人工智慧(AI)、虛擬實境(VR)模式，透過沉浸式互動反饋，以簡單、有趣的體感課程擴大學習意願，（徐沛琪攝）

新北2023運動樂活體育賽今(2)日於板橋第一運動場開跑，由副市長劉和然親自帶領全市國中小總共336隊師生跳健康操，為寒冷的早晨拉開序幕。此次健康操結合人工智慧(AI)、虛擬實境(VR)模式，透過沉浸式互動反饋，以簡單、有趣的體感課程擴大學習意願，儘管起了大早，現場孩子們看到吸睛的動畫各個精神抖擻、跳得起勁。

劉和然表示，結合AR動滋動x Uniigym體感運動平臺，首發推出「AI體感健康操」及「AR教練大隊接力」線上備賽區，只要打開平板，11位專屬隨身教練與17套跑者課程隨選隨練，不受場域、教學人力限制，開啟新北校園體育科技化扉頁；他還說，疫後全球健康意識抬頭下，期許未來學生能達成每週在校運動150分鐘SH150目標。

教育部指出，新北市運動樂活月規劃「跑出自信、玩出快樂、揮出活力、動出健康」的各項運動項目，包括大隊接力、躲避球、樂樂棒球及健康操等多項運動。為達運動普及化的教育目標，首創AI體感健康操，藉由虛實互動課程提升老師帶操效率，精準反應動作比對，讓體驗更有趣。

教育局長張明文表示，今年度運動樂活系列活動融入科技，期待運動風氣盛行於校園內，以有趣、快樂、平易近人的形式成為學生日常。

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