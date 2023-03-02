台灣中油公司石化事業部對社會公益不遺餘力，長期實踐企業社會責任，為降低城鄉數位落差、強化學童數位學習能力，1日再捐贈高雄林園區中芸國小30台再生電腦，助校興學，同時活化資源再創價值，締造循環經濟及社會公益的雙贏局面。

台灣中油公司石化事業部對社會公益不遺餘力，1日再捐贈高雄林園區中芸國小30台再生電腦。(中油公司提供)

在疫情期間，中油公司石化事業部共捐贈15台再生電腦給中芸國小，即時補強校方硬體設備不足的問題，保障師生教與學不間斷的權利，受校長、師生熱烈歡迎與肯定。1日更加碼捐贈30台，供清寒學生於家中使用，提供林園子弟實質的幫助。

台灣中油公司石化事業部補強校方硬體設備不足的問題，助校興學。(中油公司提供)

中油石化事業部執行長黃三泰表示，現今身處科技時代，事業部對外積極培育在地子弟培養科技素養，對內不惜挹注大量資源，導入5GAIoT概念及製程。並以「優油、減碳、潔能」為目標，結合世界級二氧化碳捕捉再利用等先進技術，推動能源高值轉型，打造低碳智慧企業，為林園建構更智慧、更安全、更潔淨、更永續的未來。