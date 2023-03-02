無論在哪個國家，多少都有些送禮的禁忌，尤其在華人社會更多，只要有相關諧音的物品都盡量避免，而知名主持人于美人近期就在自己所主持的節目《我就問你正常嗎》中探討送禮的禁忌，談到自己曾聽過好友甄妮透露老公傅聲曾收到一份昂貴大禮，沒想到兩天後就離奇身亡，讓于美人表示「其實華人很忌諱送這個。」

于美人在近日的節目中透露，當年傅聲所收到的昂貴大禮，便是一座黑色的立鐘，當下他收到時就感到很不舒服，而且華人其實都很忌諱「送鐘」，因為有「送終」的諧音，豈料他收到2天後便發生車禍意外離世，得年28歲，相當年輕。

不過，于美人也表示，其實想要送鐘也是有破解之法，她舉例先前朋友收到一個愛馬仕的時鐘，因為捨不得丟掉，最後詢問之下被建議放在廁所1個月，象徵「有始（屎）有終（鐘）」因而得以破解。

事實上，當年傅聲和哥哥共乘一部白色保時捷，並由哥哥負責開車準備前往外景地拍攝現場，沒想到準備過彎時，車子卻突然失控撞向山邊，導致車頭嚴重損毀、車身翻覆，傅聲因被車內的音響器材撞斷肋骨，造成肋骨插入心臟致死，哥哥則是也有受傷但生命並無大礙。事件發生後，對於當時還相當年輕的甄妮來說打擊相當大，年紀輕輕就喪夫，但她最後靠著精子冷凍技術堅強地生下兩人的女兒並獨自撫養女兒長大。

甄妮的老公傅聲當年年僅28歲就車禍身亡。（圖／中時資料照）

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