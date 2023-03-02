第一銀行積極落實ESG（環境、社會、公司治理）及員工照護，經統計，現職行員（不含海外就地僱用人員）有6成以上年薪超過百萬元，其中，MA首年年薪即上看100萬元，派赴海外者更有機會高達250萬元以上。

第一銀行MA招募計畫從2005年開始，到現在已邁向第19年，培育約380位MA中，已有超過60名擔任主管職位。為持續延攬優秀人才，第一銀行總經理李嘉祥將於3月9日親自帶隊前往臺灣大學「第一銀行儲備核心人才（MA）計畫」說明會，與現場同學們分享職場寶貴經驗，並就MA培訓制度提供多元完整說明。

第一銀行目前在全球設有42個海外據點，為公股銀行之冠，為積極擴展國際金融版圖，今年MA招募特增設「海外組」，擴大國際金融人才培育管道，除提供外派機會，也適用快速升遷機制，成為眾多求職者的目標首選。

第一銀行同時提供完善福利制度鼓勵員工成家立業，除聯誼補助、結婚津貼、孕期交通津貼，以及生育補助第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，並訂有優於法令的婚育假別，2023年起更新設「第一好孕假」支持有人工受孕需求同仁，且設有行員優惠儲蓄存款、優惠房貸信貸、員工休假旅遊補助、體育康樂活動補助，以及語言進修、在職進修等多元補助方案。

第一銀行以完善MA培育架構、快速透明升遷制度、優渥薪資福利制度，於每年MA招募均吸引近千人踴躍報名，2023年度各場校園徵才說明會資訊可洽官網查詢，報名期間自即日起至4月7日止，歡迎具資訊理工背景或具備英、日、法、德、西班牙語等多元語言能力的人才加入。

此外，第一銀行預計4月下旬將委由金融研訓院啟動2023年新進行員招募甄選，除一般行員外，亦提供雙語行員、經驗行員、理財人員、資訊人員、客服人員及電話行銷人員等逾300名職缺。