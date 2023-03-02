導演吳念真的舞台劇作品人間條件系列，將在今年推出第8集《人間條件8》，書寫退休後的苦悶男子，渴望在家裡取得發言地位，參與演出的演員包括王琄、陳希聖、楊大正、林雨宣等人。

《人間條件8》全劇從一位68歲的男子開始發展，他從國營事業單位退休，和太太、兒子、媳婦住在一起，孫子已上國中。一直以來他跟家裡所有成員的溝通狀態並不是很好，基本上都保持著一種禮貌對待的平和狀態，但其實暗潮洶湧。原本期待的退休生活，在經過一段時間消磨之後，日子變得單調且重複、無趣，他一直覺得自己是一個不被尊重、不被需要甚至不被聆聽的人。他會固定去買彩券，好像隱約有一種想像，只要手裡握有一份資產，他就會被尊重、被需要且被聆聽。

有天深夜，他被附近商家的鞭炮聲驚擾了，打電話到派出所抗議，後來才知道鞭炮是彩券行放的，因為他們賣出當期頭獎，總獎金12億元。第二天早上，他經過反覆查證確認了自己就是中獎者，他在家裡的身份、地位好像真的改變了，但一個從谷底爬上來的人真的就被尊重、被需要且被聆聽了嗎？故事從這個轉折點開始發展。