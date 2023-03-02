刑事局警政監林淵城喜歡書法，展現刑事悍將溫文儒雅的另一面。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

林淵城每年過年前都會在刑事局揮毫，寫春聯送給同事們。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

從警42年的刑事局三線二星警政監、兼打詐中心主任林淵城，本月初提前退休轉換人生跑道，外號「百猛」的他，不僅是偵破無數重大刑案，身先士卒與槍擊要犯談判的刑事悍將，還是個無師自通的書法家，名揚兩岸書法展。此外，當警界出現問題時，他也會提出諤諤之言，展現正直風骨一面，更加難能可貴。

林淵城警大46期畢業，因年輕時擔任宜蘭縣警局少年組組長，下屬們的年紀都可當他的父親，所以他在工作上都事必躬親、全力以赴，同事見狀後來都叫他「百猛」迄今。

一路從外勤幹起、征戰無數的林淵城，回憶自己歷經最驚險、生死一瞬間的案件，是2004年曾犯下台中耕讀園槍擊命案的林明樺犯罪集團，他們隔年又綁架嘉義縣台商並計畫偷渡到大陸，警方為解救被藏匿在當時台北縣三芝淺水灣山莊的人質，和兩名歹徒李嘉軒及黃博廷駁火槍戰。

林淵城說，當時警匪對峙若無人與歹徒談判，時間一長恐擦槍走火，所以他當機立斷手無寸鐵入屋談判，在被歹徒用槍指著下，他透過換位思考的說詞打動歹徒，並找歹徒親友到場親情喊話，歷經逾5小時談判才平安落幕。

林淵城平日會勤練書法紓壓，無師自通的他憑藉20年來不斷臨摹古人字帖、近代書法家，如今才能揮毫自如。數年前兩岸警學研討會進行文藝交流，他也在南京舉辦書法聯展，另曾受邀大陸澹寧書畫學會畫展、新北市書畫教育學會畫展及海峽兩岸暨香港澳門警察書畫展等。刑事局每年過年前舉辦的寫春聯活動，他總是現場揮毫，吸引同事排隊索取。

但警界出現政治力介入人事、警政一條鞭難以推行等問題時，林淵城會堅持警察的專業與傳承使命，批評為了升官一定要廣結善缘，攀附權貴的歪風，並對外行領導內行、傲慢的政治人物不假辭色。

林淵城在退休前夕寫道，時光荏苒，匆匆42年的警察生涯已告落幕，這幾乎是他生命中的黄金歲月，如今退休之輪船已靠岸，將登船啓航至人生的下一站。

回顧以往，26年的刑事局生涯期間，多少夥伴的共事情誼一點一滴的寫下無數令人感懷的故事。特別在即將退休的這段時間，深受局長與諸位長官的禮遇和關照，誠摯表示感謝，今後仍將以是刑事局的一員為榮，在新的領域承續刑事局向來開拓的精神另創篇章。