台北市長蔣萬安2月28日參加228事件紀念活動時，以市長身份道歉，未料，在致詞時，現場突闖一群自稱由大學生組成的團體「無力者」，怒喊「殺人凶手，下跪道歉」，使得場面一度混亂。前立委沈富雄直言，叫「和平」、放「連假」，玩個痛快，要第四代下跪，然後比ya喊爽，這是什麼氛圍？他更直言民進黨不知自己病重了，如此的轉型正義只有把自己轉進政黨輪替。

抗議團體「無力者」於上月28日持布條大喊「殺人兇手，下跪道歉」，並強調許多228事件檔案至今未被公開，蔣萬安身為蔣家後代，必須負起責任公開真相，不該只用口頭道歉的方式與228受難家屬和解。「無力者」當天更衝上致詞台，蔣萬安致詞一度被中斷。

沈富雄今(2)日在臉書提及此事時直言，叫「和平」、放「連假」，玩個痛快，要第四代下跪，然後比ya喊爽，這是什麼氛圍？「說穿了，就是每年此日，要好好的把國民黨的祖先再鞭屍一次」，沈富雄說民進黨不知自己病重了，如此的轉型正義只有把自己轉進政黨輪替。

沈富雄認為，每年到了228，照例道歉、謾罵齊發，家屬黯然，有心者自稱「無力」，卻賣力演出。他建議做七項調整，包括一、正名：堂堂正正稱為「二二八國殤日」，一個重大的歷史悲劇就算最後得到和解， 也不宜泛泛稱為「和平日」。二、仍為國定紀念日，但不連假、前連、後連，亂連一通，有失莊重。三、2月27日午夜後，全國寺廟敲鐘3分鐘，教堂做追思禮拜1小時。四、遊樂場所、觀光景點，停止開放一天。五、商場晚上7點打烊。六、除黑白色調外，其他公共場所的五光十色盡量節制。七、國家領導人不要在臉書上貼充滿恨意的「轉型正義文」，它只是在傷口上灑鹽，有失元首風範。