新北地院近期判處一件恐嚇取財案，其中一名陳姓被告曾犯下6起恐嚇案，法官卻在判決書稱其「確屬敢做敢當，光明磊落的男子漢大丈夫」，引起作家苦苓不滿，在臉書直呼「對於台灣的司法徹底絕望」。對此，新北地院今發聲明澄清，強調「沒有任何敬佩、推崇之意」。

新北地院回應，合議庭就陳男量刑事由已審酌對其不利的事項，陳男坦承犯行，相較於其餘3名被告確有悔意，因此綜合有利以及不利量刑事由，在法定刑的範圍內，量處2年徒刑，沒有過輕狀況，判決書文字僅就數名被告間的量刑區別說明，絕非認同被告的犯罪行為，更無任何敬佩、推崇之意。

新北地院補充，接受民眾的關心與監督是司法的職責，各界意見都會成為司法持續精進的動力，本案仍可上訴，尚未確定，盼各界能夠秉持理性討論，給予後續審理程序不受不當干擾的獨立空間。

新北地院判決指出，吳姓男子因急需資金為他哥哥開設的會計師事務所代墊稅務，2019年1月起透過友人向涉犯貪汙罪的前金山分局警員黃柏松、一名楊姓金主借款730萬元，吳男稱資金解凍後會給予金主高報酬。

不過，吳男和哥哥因客戶未返還稅務代墊款、凍結資金未回來，無力返還款項，黃柏松便指示朋友陳俊男、陳的小弟莊仁傑和陳正興等人到吳住家大力撞門、丟雞蛋，黃男甚至致電稱「錢可以不要」、「我玩死人的方法有很多」等語，使吳男簽署本票，甚至不堪其擾連夜搬家，關閉事務所。

新北地院合議庭認為，黃男曾任員警，不思循法定程序討債，犯後飾詞卸責，陳俊男和莊仁傑也矢口否認犯行，3人毫無悔意，因此分別判處4年、1年9月和1年徒刑，不得易科罰金。

另外，合議庭審酌，陳正興犯後坦承犯行，有正視己非，改過向善之意，相較於其他被告，確屬敢做敢當，光明磊落的男子漢大丈夫，這等血性漢子，實令人欽佩，因此判處2年徒刑，得易科罰金。

不過，作家苦苓卻在臉書以「我真的是輸給台灣法官」為題，批評陳男是什麼樣的罪犯可以被法院這樣讚揚、佩服、不忍心重判，並稱部分法官對加害人充滿崇拜跟慈悲，令他無話可說，對台灣司法徹底絕望。

恐嚇新北地院苦苓