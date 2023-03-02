泰國政府指出，預計今年外國遊客可望上看2800萬位，當地觀光從業人員還是遠遠不夠。不過，受到全球經濟成長受阻影響，泰國出口更又趨緩。2022年期間，全國人口總數約在7200萬的泰國，共有3900萬左右勞動人口，失業率平均為1.32%。
專家學者認為，打亂泰國旅遊業回春步調的利空因素有不少，像是昂貴的機票就是其中之一。以中國大陸幾個大城市飛泰國來說，就比疫前至少要多上1.5倍左右，若是小一點的城市，機票費甚至要貴兩倍以上。
泰國政府2日表示，拜旅遊業回春之賜，上季失業率得以從去年第3季1.23%，再降至1.15%。同時在就業率方面，去年最後1季年增1.5%，但低於第3季的增幅2.1%，主要是服務業職缺變多，但從事農業的卻變少。
泰國政府指出，預計今年外國遊客可望上看2800萬位，當地觀光從業人員還是遠遠不夠。不過，受到全球經濟成長受阻影響，泰國出口更又趨緩。2022年期間，全國人口總數約在7200萬的泰國，共有3900萬左右勞動人口，失業率平均為1.32%。
專家學者認為，打亂泰國旅遊業回春步調的利空因素有不少，像是昂貴的機票就是其中之一。以中國大陸幾個大城市飛泰國來說，就比疫前至少要多上1.5倍左右，若是小一點的城市，機票費甚至要貴兩倍以上。
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