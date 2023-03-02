工程缺失不斷擴大！新竹棒球場工程人員疏失 高虹安證實：層級最高是內政部次長

新竹市長高虹安續查新竹棒球場大祕寶，其中針對公務人員的行政疏失，她更直接點名目前最高層級是前市府工務處長、現任內政部次長吳堂安，吳堂安喊冤預算書圖審核都依規辦理，報導指其疏失顯與事實不符。對此，市府表示，遭質疑土壤級配和排水工項問題的細設和預算書圖，在2020年5月核定，而當時的工務處長就是吳堂安。

高虹安昨首度針對公務行政人員是否有疏失部分回應，她證實說，審計室在去年8月就有來函給前市府，要求對人員的行政疏失究責，但因新竹棒球場工程缺失案情不斷擴大，後來發現愈來愈多缺失。在她上任後也要求政風盡快對人員行政疏失的部分完成相關調查，才能夠回覆給審計室。

高虹安不諱言，審計室已多次來函，且口氣已用得比較重了，質問為何還遲遲沒有完成究責？且外界也急著想知道行政疏失的人員規模到底有多大、多少人、層級有多高？她也證實，目前已知層級最高的人員，是目前擔任內政部次長的前新竹市政府工務處長吳堂安。

市府發言人施淑婷也說明，棒球場案多數缺失，應能事先防止，但因承辦單位於辦理採購案時未能全面仔細考量，又於廠商承攬、施工期間疏於監督管理，導致發生缺失，市府相關人員確實有未善盡職責涉有疏失，人員名單與懲處目前還在調查釐清中。

遭點名的吳堂安昨則嚴正聲明，時任新竹市政府工務處長時，棒球場相關預算書圖審核，一切均依規定辦理，且他早在2021年3月即已離開新竹市政府，當時球場的整地、覆土及排水工程，均尚未施作，報導指稱其有疏失，顯與事實不符。

針對吳堂安的說法，市府則說明，遭質疑土壤級配和排水工項問題的細設和預算書圖，在2020年5月核定，於吳堂安次長時任新竹市政府工務處處長任內。